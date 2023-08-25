Aksaray’da otomobil refüje çıktı: 2 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya Karayolu Ticaret Borsası Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden M.Ş. (63) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Kazada sürücü ve eşi K.Ş. (62) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler dudumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.