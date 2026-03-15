Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: Anne ve baba hayatını kaybetti, 4 çocuk yaralandı

Aksaray’da bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin otomobili şarampole devrildi.

İstanbul’dan Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ömer Koç (38) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun Yalman köyü yakınlarında saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü baba Ömer Koç’un öldüğü belirledi.

Kazada yaralanan eşi Zeliha Koç (36), oğulları Yiğit Koç (12), Eyüp Ensar Koç (11), Alpaslan Koç (5) ve Yunus Emre Koç (1) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞIR YARALANAN ANNE KURTARILAMADI

Durumu ağır olan anne Zeliha Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yiğit Koç’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ömer Koç ve Zeliha Koç’un cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.