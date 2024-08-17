Aksaray’da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray-Niğde otoyolu Babakonağı köyü mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı Chevrolet marka otomobiliyle Aksaray istikametine seyreden Obid Suliman (33), aynı istikamette ilerleyen Y. K.’ın (35) kullandığı 03 ACP 478 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Suliman’ın aracı hurdaya dönerken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Obid Suliman’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olay sonrası tır sürücüsü Y. K. jandarma tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.