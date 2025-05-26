Aksaray’da otomobil tırın altına girdi: 1 ağır yaralı

Aksaray’da tıra çarpan otomobilin sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara Kara yolu Nevşehir Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Hatay’a alçı götüren B.Y. (31) idaresindeki 71 BB 155 plakalı tır, kavşaktan ambulansın geçmesi için frene bastı. Bu sırada arkadan gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 NL 017 plakalı otomobil tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin büyük kısmı tırın altına girdi. Araçta sıkışan yaralı sürücü ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenirken, tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.