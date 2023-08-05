Aksaray’da otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Aksaray’da otomobilin çarptığı 72 yaşındaki adam ağır yaralandı.





Ebulfeyz Elçibey Caddesi’nde Davud Akkan (25) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Şah N. (72) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya refüje düşerken kafasından ve bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa taşınan yaya Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi atına alınan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kafasından ağır darbe aldığı öğrenildi. Araç sürücüsü Davud Akkan polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.