Aksaray’da otomobille kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, E-90 Karayolu Nevşehir Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tacin Mahallesi istikametinden Hasas Mahallesi istikametine giden Feyzullah A. (50) idaresindeki 68 AAD 332 plakalı kamyon aynı istikamette seyreden Ahmet O. (63) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Remziye O. (60) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarılan sürücü ve eşi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.