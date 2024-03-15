Aksaray’da sağanak ve dolu etkili oldu

Aksaray’da etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Aksaray merkez ve çevrelerinde aniden etkili olan şiddetli sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiye ve montlarla zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre hava sıcaklıklarının aniden düştüğü Aksaray’da ara ara yağmur yağışının devam edeceği tahmin edilirken, AFAD ise meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın belli aralıklarla etkili olması bekleniyor.