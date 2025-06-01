Aksaray’da sağanak ve dolu, tarım arazilerini vurdu

Aksaray’da 4 gündür etkisini sürdüren sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Yağışın ardından bölgeye giden Yeni Mahalle Muhtarı İbrahim Salun, dolunun büyük kayıplara yol açtığını belirterek, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu ifade etti.

Salun yaptığı açıklamada, "Patates üreticilerimizde ciddi şekilde zararlar var. Ve ekinlerimizde dolu nedeniyle ciddi zararlar var" diyerek tarım alanlarındaki kayıpların büyük olduğunu kaydetti.

Muhtar Salun, Güzelyurt Kaymakamı Muammer Yetiş’in de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde incelediğini ve devletin tüm imkânlarını seferber ettiğini söyledi.