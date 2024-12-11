Aksaray’da uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri savcılık koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik takip başlattı. İsimleri ve adresleri belirlenen şüphelileri 12 gün teknik ve fiziki takibe alan ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Şafak vakti Aksaray merkezde 4 ayrı ikamete eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda 153,86 gram metamfetamin, 136,18 gram sentetik kannabinoid, 28,01 gram eroin, 0,44 gram kubar esrar ve 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.H. (48), H.N. (39), M.R.Ö. (33), A.E. (19), M.D. (29), M.A. (44), H.A. (19) ve H.H.Ç. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.