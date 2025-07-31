Aksaray’da yaralı kızıl şahin bulundu

Aksaray Eskil ilçesinde Tuz Gölü’nde yaralı halde nesli tehlike altında bulunan kızıl şahin bulundu.

Tuz Gölü’nde gezen Kadir Altan isimli vatandaş, yaralı halde olan ve uçamayan kızıl şahini fark etti. İlk olarak yaralı şahine su veren vatandaş, beslenmesi için yiyecek verdi. Altan, daha sonra Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaralı kızıl şahini Kadir Altan’dan teslim alarak veteriner hekim kontrolünde tedavi sürecini başlattı. Yetkililer, şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına geri bırakılacağını belirtti.

Kadir Altan, kanadından yaralı bir halde kızıl şahini bulduğunu anlatarak, "Hemen Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne haber verdim. Sağ olsunlar kısa sürede gelip ilgilendiler. Bu tür kuşlar eskiden bölgemizde daha sık görülüyordu ama son yıllarda sayıları iyice azaldı" dedi.