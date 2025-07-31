Aksaray’da yaralı kızıl şahin bulundu

Aksaray’ın Eskil ilçesinde nesli tehlike altında bulunan kızıl şahin, Tuz Gölü’nde yaralı halde bulundu.

Tuz Gölü’nde gezen Kadir Altan isimli vatandaş, yaralı halde olan ve uçamayan kızıl şahini fark etti. Altan, yaralı şahine su verip beslenmesini sağladıktan sonra Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yardım istedi. Ekipler, yaralı kızıl şahini teslim alarak veteriner hekim kontrolünde tedavi sürecini başlattı. Şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına geri bırakılacağını belirtildi.

Kadir Altan, hayvanı kanadından yaralı halde bulduğunu anlatarak, "Hemen Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne haber verdim. Sağ olsunlar kısa sürede gelip ilgilendiler. Bu tür kuşlar eskiden bölgemizde daha sık görülüyordu ama son yıllarda sayıları iyice azaldı" dedi.