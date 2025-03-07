Aksazlar'da planlanan marina TBMM gündeminde

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Aksazlar koyu mevkiinde, Maredian Turizm Denizcilik Yatırımları İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan marina konusunu verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Fethiye kamuoyunda derin endişelere sebep olan şirketin projesinde, marinanın toplam 124.487,11 m² alanı kaplaması ve 280 yat kapasiteli olması planlanıyordu. Aksazlar'a marina yapılmasına başta Fethiye Belediyesi olmak üzere, Fethiye Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, ilgili meslek odaları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları karşı çıkmışlardı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısında konuyu gündeme getirerek, projeye karşı olduklarını ifade etmişti.

Muğla milletvekili Gizem Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması için verdiği soru önergesiyle Aksazlar'a yapılmak istenen marinanın çevreye vereceği muhtemel zararları dile getirdi.

Gizem Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yazılı olarak cevaplaması için şunları sordu:

1) Fethiye Körfezi’nin mevcut kirlilik durumu göz önüne alındığında, bu projenin yaratacağı ek baskıya karşı hangi bilimsel çalışmalar yapılmıştır? Projenin ekosistem üzerindeki uzun vadeli etkileri nasıl değerlendirilmektedir?

2) Halkın Katılım Toplantısı'nda yurttaşların ve Fethiye Belediyesi’nin bu şekliyle projeye karşı çıktığı dikkate alındığında, Bakanlığınız bu itirazları nasıl değerlendirmiştir? Halkın görüşleri doğrultusunda projenin iptal edilmesi gündeminizde midir?

3) Projenin Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Önemli Doğa Alanı içinde yer alması göz önüne alındığında, Çevresel Etki Değerlendirme sürecinde hangi ek önlemler öngörülmüştür? Bu bölgedeki ekolojik dengeyi korumak adına hangi tedbirler alınmıştır?

4) Deniz Turizmi Yönetmeliği’ne göre "Yat Limanı" standartlarını karşılamayan ancak "Yat Yanaşma Yeri" statüsünde değerlendirilen bu projenin, kapsamı itibarıyla yat limanı işlevi göreceği düşünüldüğünde, yönetmelik açısından bir belirsizlik yaratmayacak mıdır? Bu durum, projeye dair denetim ve yaptırımların yetersiz kalmasına neden olmayacak mıdır?

5) Fethiye Körfezi’nin taşıma kapasitesi dikkate alındığında, mevcut bağlama alanlarına ek olarak 280 yat ve teknenin körfezde yaratacağı ek yük nasıl hesaplanmıştır? Körfezin mevcut ekolojik yükü ile bu projenin yaratacağı etkiler konusunda Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

6) Proje kapsamında deniz araçlarından kaynaklanacak atık su, sintine suyu ve petrol türevli atıkların bertaraf edilmesi nasıl sağlanacaktır? Bu atıkların düzenli şekilde toplanıp arıtıldığının denetimi hangi kurumlar tarafından yapılacaktır?

7) Marinanın, nesli tehlike altında olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanında inşa edilmesi, bu türün üreme ve beslenme döngüsünü nasıl etkileyecektir? Proje kapsamında, bu hassas ekosistemi korumaya yönelik hangi bilimsel önlemler alınmıştır?

8) Fethiye Belediyesi’nin, projenin yer seçiminin yanlış olduğuna dair görüşü Bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmiştir?

9) Proje alanının, itfaiye ve ambulans gibi acil müdahale araçlarının ulaşımını zorlaştıracak bir noktada olması göz önüne alındığında, olası bir yangın, kaza veya çevre felaketi durumunda kriz yönetimi nasıl sağlanacaktır?

10) Bu projenin Fethiye’deki turizm ekonomisine etkileri konusunda herhangi bir sosyo-ekonomik etki analizi yapılmış mıdır? Bölgedeki mevcut turistik işletmelerin ve yerel halkın ekonomik faaliyetlerine olası zararlar nasıl hesaplanmıştır?