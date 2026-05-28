Akşehir Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na: "Artık hemşerimiz değilsiniz"

Konya Akşehir'in CHP'li ilçe Belediye Başkanı Nuri Köksal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun soyunun Akşehir'e uzandığını hatırlatarak açıklamasına başlayan Köksal "Akşehir Şehremini olarak ifade edeyim ki artık siz hemşerimiz değilsiniz. Siz hala bizden olduğunuzu iddia edebilirsiniz ama biz sizden değiliz" dedi.

Köksal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Eski Genel Başkanı

Bendeniz , büyük dedenizin memleketi ve Kuvay- ı Milliye'nin Garp Cephesi Karargâhı Akşehir'in Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal.. CHP İlçe örgütünde uzun uzadıya gündeme dair görüşlerimi açıkladım ve sosyal medyada da yayınlandı. Size sadece şunu söylemek isterim : Soy bağınız Akşehir 'de medfun olan Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerine dayanıyor olabilir ama Akşehir Şehremini olarak ifade edeyim ki artık siz hemşerimiz değilsiniz. Siz hala bizden olduğunuzu iddia edebilirsiniz ama biz sizden değiliz. Hayırlı akşamlar."