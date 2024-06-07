Akşehir Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Konya’nın Akşehir ilçesinde, Narkotik ekiplerinin çalışmalarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili çalışmalara devam ediyor.

Narkotik ekibi yaptığı istihbarı çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde alan, satan ve kullanan 8 şüpheli şahıs ile birlikte 105 gram esrar, üç parça halinde 42 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik bonzai, 11 adet uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler uyuşturuculara el koyarken şüphelileri de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve Uyuşturucu Madde Ticareti” suçlarından işlem yapan narkotik ekibi şüphelileri adliyeye sevk etti.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.