Akşehir’de motosiklet hırsızları yakalandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde çalınan motosiklet polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Perşembe Pazarına motosikleti ile pazar alışverişine gelen Ö.K. motosikletini park edip pazar alışverişini yaptı. Pazar alışverişi sonrası motosikletini bıraktığı yere gelen Ö.K. motosikletini bulamayınca çalındığını anladı. Ö.K. motosikletinin çalındığını beyanla Akşehir Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışma, araştırma ve kamera incelemesinde motosikleti çalan 2 şüpheliyi tespit etti.

Asayiş ekipleri kimlik ve adres bilgilerini belirledikleri 2 hırsızlık şüphelisinden E.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş ekipleri E.T. ve M.A.’yi şüphelinin motosikleti çaldıktan sonra M.A.’ya sattığını tespit etti. M.A.’yı gözaltına alan asayiş ekipleri çalınan motosikleti M.A.’dan alarak sahibine teslim etti. Motosiklet sahibi Ö.K. emniyet birimlerine teşekkür etti.