Akşener cephesinden MHP'li Yalçın'a yanıt: "Kabadayılığınız sadece kadınlara mı?"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, gündeme ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı yazılı açıklamasında eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için kullandığı ifadelere Akşener cephesinden yanıt geldi.

"İP'İN KRİPTO ABLASI"

Yalçın'ın açıklamasında Akşener'e yönelik şu sözler dikkat çekti:

“İP’in Kripto Ablası, arkasında bir avuç kabiliyetsiz tilmizle zakkum gibi zehirli fitne çiçekleri bırakmıştır. Kripto Abla’nın öksüzleri, şimdi MHP’ye yönelik algı oyunları ve karalama kampanyalarından beslenmektedir.”

Yalçın’ın söz konusu açıklaması MHP'nin yayın organı Türkgün'de yayımlanırken, MHP Genel Merkezi’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"KABADAYILIĞINIZ SADECE KADINLARA MI?"

Bu ifadelerin ardından Akşener cephesinden yanıt geldi. Akşener’in özel kalem müdürü Esma Bekar, Yalçın’ın paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Ne demek istediğini sormak için aradık ama her zamanki gibi kayıplara karışılmış. Madem telefonlarımızı açmaya cesareti yok, o zaman buyursun delikanlı ise buradan cevaplasın; Sizin kabadayılığınız sadece kadınlara mı? Kendinizi sadece kadınlara hakaret üzerinden mi ispatladığınızı hissediyorsunuz? Gerçi kadınlarla da yüzleşmekten tırsan bu kaçışlar, kabadayılığınızın da çapınızın da ederini belli ediyor. Cevaplarınızı çok korkarsanız buradan, biraz yüreğiniz varsa da Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yüzüne söylemenizi bekliyoruz.”