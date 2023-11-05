Akşener'den CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'e tebrik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin yeni Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Akşener, "Kurultay sonuçlarının Cumhuriyet Halk Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etti.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında genel başkan olarak seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum" dedi.

Akşener açıklamasının devamında, "Kurultay sonuçlarının Cumhuriyet Halk Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında genel başkan olarak seçilen Sayın @eczozgurozel’i tebrik ediyor;



Kurultay sonuçlarının Cumhuriyet Halk Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum. — Meral Akşener (@meral_aksener) November 5, 2023

CHP'NİN 38. OLAĞAN KURULTAYI

CHP'nin dün gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.

Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.