Akşener'den Erdoğan'a doğalgaz yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Akşener konuşmasına başlamadan önce İYİ Parti'nin son gün belli olan adayları kürsüye çağrılıp alkışlandı.

Daha sonra açıklamalarına başlayan Akşener, iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi.

"GÖSTERMELİK İKRAMİYELER YETMEZ"

İktidarın ramazan bayramında emeklilere 3 bin TL olarak verileceğini açıkladığı ikramiyeyi 'sadaka verir gibi' sunduğunu belirten Akşener, 2018'de başlayan ikramiye uygulamasının da muhalefetin baskıyla planlandığını söyledi.

Akşener, "Emeklinin bayram ikramiyesi 'kuşa' dönmüş. Emeklilerimiz açlığa mahkum edilmiş. Göstermelik ikramiyeler yetmez, emeklilerimizi daha fazla enflasyona ezdirmeyin ve gerçek bir adım atın" dedi.

ERDOĞAN'A DOĞALGAZ YANITI

AKP'li Cumhurbaşkanı Ordu'da yaptığı konuşmada 'Biz olmazsak doğalgaz gelmez' sözlerini hatırlatan Akşener, "Senin yokluğunda Ordu hiçbir şey kaybetmez. Ordu'nun olmayan ilçelerine doğalgazı da belediyeciliğin hasını da biz getiririz. Alıştığınız ceket siyaseti bitti" dedi.

ALİ DEMİR'İN BERAATİNE TEPKİ

ÖSYM'nin yaptığı pek çok şaibeli sınavda kurumun başkanı olarak görev yapan Ali Demir'in 'FETÖ üyeliğiyle' yargılandığı davada beraat etmesine tepki gösteren Akşener, olayın üstünün örtüldüğünü ifade etti.

Erdoğan'ın Mısır ziyaretini ve Sisi ile görüşmesini de hatırlatan Akşener, "Madem hiçbir şey olmamış gibi devam edecektik, neden 11 yıl kaybettik?" diye sordu.

Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasından da bahseden Akşener, şunları söyledi:

"9 canımız hala toprağın altında. Sorumlular ise 'ÇED raporu ile ne alakası var' diyerek hala utanmadan kendilerini savunuyorlar. Doğamıza yapılan tüm ihanetlerin, insanımızın canını hiçe sayan tüm ihalelerin hesabını soracağız."

İYİ Parti'ye seçimlere kendi başlarına girdikleri için herkesin çamur attığını ve parmak salladığını öne süren Meral Akşener, her aday açıkladıklarında ya iktidarın ya muhalefetin 'panik atak' geçirdiklerini belirtti.

Ayrıntılar geliyor...