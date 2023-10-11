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Akşener'den Erdoğan'a 'ittifak' yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine ittifak mesajı gönderen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Akşener, "İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor" dedi.

Güncel
  • 11.10.2023 14:45
  • Giriş: 11.10.2023 14:45
  • Güncelleme: 11.10.2023 14:51
Kaynak: Haber Merkezi
Akşener'den Erdoğan'a 'ittifak' yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısının ardından İYİ Parti'ye gönderdiği ittifak mesajına yanıt verdi.

Twitter (X) hesabından Erdoğan'ı etiketleyerek paylaşım yapan Akşener, "İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor Sayın Erdoğan" dedi.

Akşener, daha önceki çağrısını da tekrarlayarak, "Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ittifak çağrısına ilişkin konuştu: Kapımız herkese açık, İYİ Partiye de
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