Akşener'den GİK oylaması hakkında açıklama: İmada bile bulunmadım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçimlere tek başına girme kararıyla ilgili konuştu. Akşener, kararın parti yönetimi tarafından alındığını, kendisinin 'imada bile bulunmadığını' söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon ziyaretinde partisinin mart ayında yapılacak yerel seçimlere tek başına girme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, seçime tek başlarına girme kararı aldıkları GİK toplantısının hatırlatılması üzerine, "Arkadaşlarımızın kendi aralarında istişare ederek, birbirlerini ikna etmeye çalışarak aldıkları bir karardır. Ben evet ya da hayır yönünde bir imada bile bulunmadım" dedi.

TRABZON ADAYI AÇIKLANACAK

Saat 13.30'da Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde Teşkilat Buluşması'na katılan Akşener, burada Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayını ve adaylığı kesinleşen ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Akşener, saat 16.00'da ise kent merkezindeki bir otelde düzenlenecek Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na katılacak. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'tan partililerin katılacağı toplantı, basına kapalı olacak.