Akşener'den Gültekin'in iddialarına yanıt: Mahkemeye vereceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Gazeteci Levent Gültekin'in cumhurbaşkanlığı adaylık süreciyle ilgili yaşananlara ilişkin iddialarına da yanıt veren Akşener, iddiaların doğru olmadığını ve söz konusu videolar için dava açacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Bütün illerde kendi adaylarını göstermenin hazırlıklarını yaptıklarını aktaran Akşener, henüz İstanbul ve Ankara adaylarının belli olmadığını belirtirken "Hayal ettiğimiz sonucu milletimiz vermiyorsa bana düşen, daha iyi yapabilecek bir arkadaşımıza devretmektir" dedi.

"SANDAL'A TEKLİF GÖTÜRDÜM"

Meral Akşener, göstereceği adaylarda destek arayıp aramayacaklarına dair, "Bizim adaylarımızı desteklemekte herkes serbest" derken şarkıcı Mustafa Sandal'a Beşiktaş Belediye Başkanı adayı olması için teklif götürdüğünü ancak henüz yanıt alamadığını açıkladı.

İSTANBUL VE ANKARA ADAYLARI

İstanbul ve Ankara için de adaylık çalışmaları yürüttüklerini belirten Akşener, İstanbul adaylarının Buğra Kavuncu olup olmayacağına ilişkin soruya, "Olmayabilir. Şaşıracağınız adaylarımız da olacak. Özellikle bir arkadaşımıza çok şaşıracaksınız" diyerek yanıt verdi.

GÜLTEKİN'İN İDDİALARINA CEVAP

Gazeteci Levent Gültekin’in, Akşener’in Yavaş ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını istemediğine dair iddialarını da yanıtlayan Akşener, şöyle konuştu:

“CHP’nin kongresine yönelik muhalefet içinde 2 grup var. AKP çevresinde oluşan yandaş bir grup var. Bir de bu 3 tarafın içinde tamamen yer almayan insanlar var. Bunlar YouTube’da kanal kurup abuk subuk şeyler söylüyor. Ben Gültekin’in 3 videosunu mahkemeye verdim, bunu da vereceğim. Kendisiyle görüşmemiz olmadı. Hasan Cengiz diye bir kişinin bana 100 milkyon dolar verdiğini iddia eden bir videosu oldu. O spam mailinde yazan Sayın Kılıçdaroğlu’na o paranın verildiği. Bu iğrenç bir iftira. Ancak anlatılan parayı benim aldığım.”

Muhalefetin belli kesimleri tarafından 'CHP'nin iç işlerine karışmak' ile suçlandığını belirten Akşener, "Saraçhane’ye gittim, 'İç işlerine karışıyorlar' dediler, masadan kalktık, seçimlere ayrı girdiğimizi açıkladık hep aynısını söylüyorlar. Şu andan itibaren Ak Parti ve CHP ile rakibiz ve ciddi bir sonuç alacağımıza inanıyorum" dedi.

İSTİFA MESAJI

Akşener, hedeflenen başarının sağlanamaması halinde istifa edeceği mesajını da verdi:

"Tüm sorumluluk bana aittir. Üstüme düşeni yaparım. Eğer hayal ettiğimiz sonucu milletimiz vermiyorsa suç bizdedir. O zaman bana düşen daha iyi yapabilecek bir arkadaşımıza bu işi devretmektir."