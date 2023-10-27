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Akşener'den İsrail tepkisi: Netanyahu terörüne göz yummaya devam edenler tarihe bir utanç vesikası olarak geçecekler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gazze’de gün geçtikçe büyüyen zulüm, bu geceki kara harekâtıyla artık geri dönülmez bir boyut kazanıyor. Netanyahu terörüne göz yummaya devam edenler, hiç şüphesiz ki; tarihe bir utanç vesikası olarak geçecekler. Uluslararası güvenliğin bir krize terk edilmemesi için tüm devletleri acilen bu terörü durdurmak üzere birleşmeye davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 27.10.2023 23:36
  • Giriş: 27.10.2023 23:36
  • Güncelleme: 27.10.2023 23:40
Kaynak: Haber Merkezi
Akşener'den İsrail tepkisi: Netanyahu terörüne göz yummaya devam edenler tarihe bir utanç vesikası olarak geçecekler
AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Gazze’de gün geçtikçe büyüyen zulüm, bu geceki kara harekâtıyla artık geri dönülmez bir boyut kazanıyor. Uluslararası tüm normların hiçe sayıldığı böylesi bir vahşete engel olamayan uluslararası toplum; bu saatten sonra insan haklarını nasıl savunacak? Nasıl demokratik değerler, nasıl barış diyebilecek? Netanyahu terörüne göz yummaya devam edenler, hiç şüphesiz ki; tarihe bir utanç vesikası olarak geçecekler. Uluslararası güvenliğin bir krize terk edilmemesi için tüm devletleri acilen bu terörü durdurmak üzere birleşmeye davet ediyorum."

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