Akşener'den Yavaş'ın ziyareti hakkında açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisini ziyaret etmesiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın dün kendisini İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmesiyle ilgili konuştu.

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Akşener, Yavaş'la görüşmesinin, 'nezaket ziyareti' olduğunu belirterek başka bir şey konuşulmadığını ifade etti.

Mansur Yavaş da dün benzer bir açıklama yapmış ve ittifak konusunun konuşulmadığını söylemişti. Yavaş, "Bugün sayın Genel Başkanımızın (Özgür Özel), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e selamlarını getirdim. Bu kadar. Bundan sonrası için bir gelişme olur mu, olmaz mı bilmiyorum. İçerik olarak ben bir şey iletme durumunda değilim. Çünkü iki partinin de yetkili kurulları var. Sadece onu ilettim ve şimdi ayrılıyorum. Daha sonrasını gerek görürlerse parti kurulları bir açıklama yaparlar" demişti.