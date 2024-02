Akşener, Erdoğan ile ağız birliği yaptı: CHP'yi hedef aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'yi hedef almaya devam ediyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile benzer ifadeler kullanan Akşener, "Biz bazı şeyleri doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar demleniyor bugün" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde partisince düzenlenen "İzmir Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Akşener'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile benzer ifadelerle CHP'yi hedef alması dikkat çekti.

Akşener, "Biz bazı şeyleri doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar demleniyor bugün" dedi.

"Atatürk'ün varisi olanlar bazı konularda çok geniş düşünceli olamazlar" diyen Akşener, şunları söyledi:

"Bir tarafta bu var. Bir tarafta da anasından başlayarak Atatürk'ün her bir anına, her bir haline iftira atanlar var ve bunu seyreden yöneticiler var. Ben seyredemem kardeşim. Seyredemediğim için başıma her şey geldi. Gelmesine de razıyım. Bugün İzmir'de bir karar vereceksiniz. 31 Mart'ta bir karar vereceksiniz. Bu karar 'İzmir benimdir kardeşim, ceketimi assam kazanırım' diyen, ondan sonra da canı istediği gibi canı istediği irtibatları kuran bir anlayışa 'evet' diyeceksiniz ya da Atatürk'ün, bugünkü torunu sayabileceğimiz onun uğruna, ilkeleri uğruna onun adına ne gerekiyorsa yapacağından emin olduğunuz, İYİ Partili Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Ümit Özlale'ye vereceksiniz.

Ne o tarafla, ne bu tarafla olmak mecburiyetinizi ortadan kaldıracaksınız. Bu aynı zamanda Türkiye'de oluşan mecburiyetleri ortadan kaldıracak. Türkiye'yi gerçekten zora sokan çok önemli bir anlayışı değiştireceksiniz."