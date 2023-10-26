Akşener, Erdoğan'ın Hamas açıklamasını değerlendirdi: Yönetilebilir değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas hakkında kullandığı ifadeler için, "Bunu yönetilebilir bulmadığımı ifade etmek isterim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Balıkesir İl Başkanlığı'na yaptığı ziyarette gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas için kullandığı "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş bir mücahitler grubudur" sözlerini de değerlendirdi.

Akşener, bu açıklamaya kadar iktidarın İsrail-Filistin çatışmasında 'devlet adına' durduğu yerin doğru olduğunu ancak bu açıklamayla taraf haline geldiğini söyledi.

"HIZLI DÖNÜŞ YAŞANIRSA TÜRKİYE REZİL OLUR"

Akşener, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bunu yönetilebilir bulmadığımı ifade etmek isterim. Rahip Brunson'da, Kaşıkçı davasında, Meclis'e gelen İsveç işinde olduğu gibi buradan hızlı bir dönüş yaşanırsa Türkiye rezil olur. Zig-zag yapılmaması gerekiyor. Çok doğru bir sistemdeydi ama AK Parti'nin iç bünyesinde sert bir seçmen duruşu varsa Erdoğan bunu yaptı. Sonuçlarını göreceğiz. Bana göre Hamas'ın yaptığı eylemin de yanlış olduğunu söylemeliyiz."

NE OLMUŞTU?

Partisinin dün yapılan grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas için, "Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş bir mücahitler grubudur" demişti.