Akşener: "Erdoğan, Yerlikaya'nın ellerini de sakın ola tutma, ülke neredeyse Kolombiya'ya doğru gidiyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya’da “Sayın Erdoğan bu gençleri gör kardeşim sen bu ülkenin Cumhurbaşkanısın, bu aradaki farkı gör, acayip pahalı arabaları alan babaların çocuklarının ne yaptığı gör. Okul önlerinde neler satılıyor gör. Sayın Erdoğan, Sayın Ali Yerlikaya iyi gidiyor, onun ellerini de sakın ola tutma. Çünkü bu ülke neredeyse Kolombiya’ya doğru dönüyor. Böyle bir şey olmaz. Kızlarımızın içinde bulunduğu şartları bir bilseniz. Hukuk da sensin, kuvvet de sensin. Madem bu tek adam sistemini talep ettin gereğini yap Erdoğan” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya’da “Sayın Erdoğan bu gençleri gör kardeşim sen bu ülkenin Cumhurbaşkanısın, bu aradaki farkı gör, acayip pahalı arabaları alan babaların çocuklarının ne yaptığı gör. Okul önlerinde neler satılıyor gör. Sayın Erdoğan, Sayın Ali Yerlikaya iyi gidiyor, onun ellerini de sakın ola tutma. Çünkü bu ülke neredeyse Kolombiya’ya doğru dönüyor. Böyle bir şey olmaz. Kızlarımızın içinde bulunduğu şartları bir bilseniz. Hukuk da sensin, kuvvet de sensin. Madem bu tek adam sistemini talep ettin gereğini yap Erdoğan” diye konuştu. Akşener, İYİ Parti’nin Kütahya Belediye Başkan Adayının eski Kütahyaspor Başkanı iş insanı Ahmet Tekdemir olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024’de düzenlenecek yerel seçimler için başlattığı teşkilat gezilerine devam ediyor. Akşener, bugün bu kapsamda İYİ Parti Kütahya İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Parti yöneticileriyle bir araya gelen Akşener, burada basın toplantısı düzenledi. Akşener, özetle şunları söyledi:

“Bir öğretmen ağabeyimiz dedi ki; ‘Şehzadeler, evliyalar şehri...’ Evet doğrudur Kütahya böyle bir şehir. Burada yaşayan insanların tamamı son derece de sabırlı insanlardan oluşuyor. Sabretmek birinci özelliği, ikincisi merhamet. İslam’ın içselleştirildiği, Türklük hassasiyetin yüksek olduğu bir şehir. Sabretmeyi bildiği içinde sürekli çırak çıkarılan bir şehir. Siyasi yapıların genellikle, ‘Nasıl olsa biz milli sözler söyler, dini sözler söyler şükre ve sabra sevk ederiz, ondan sonra da onları unuturuz seçim zamanından seçim zamanına hatırlarız’ denilen bir şehir. Ama bugün Kütahya’da gördüğüm sabrın yerini öfke, şükrün yerini aldatılmışlık hissi almış.

“SIRTINDA YARASI OLMAYAN İNSANLARDAN OLUŞMUŞ BİR SİYASİ YAPIYIZ”

Bizim için seçmen velinimettir. Millet karşısında hazırolda durulan bir alandır. Milletimiz patrondur. İki durumda biz iki büklüm oluruz. Birisi Allah’ın huzurunda, birisi de milletimizin karşısında. Onun dışında ne korkarız, ne tırsarız. Çünkü sırtında yarası olmayan insanlardan oluşmuş bir siyasi yapıyız.

Bu tek adam sistemi burada bahsettiğim kişiler değildir. Burada bahsettiğim bu sistemdir. Bu sistem maalesef Türkiye’yi devlete çürütmüş, milleti görülmeyen, millet seçimden seçime hatırlanan, milletin sessini duymamak için her şeyin yapıldığı, israfın, yandaş kayırmanın, ahlaksızlığın diz boyu olduğu ve dinin içinin boşaltıldığı, inancımızın içinin boşaltıldığı büyük bir çürümüşlükle hangi ahlaksızlığı, kepazeliği, şerefsizliği yaparsa yapsın ifşa olduğunda da kimsenin rezil olmadığı bir ülke haline getirildik. Bir kişinin herkes hakkında hüküm verebildiği bir sistem.

“İKİ HAFTADIR DİYORUM Kİ BU ÜLKEDE KİMSE REZİL OLMUYOR ÇÜNKÜ UTANMA DUYGUSU KAYBOLDU”

30 yıldır aktif politika yapıyorum ve hep kavga ederek politika yapıyorum. Kavga etmediğim bir tane adam kalmadı. Otorite ile dövüştüm, belinde silah olan adamlarla dövüştüm. Herkesin yanlışlığını herkesin suratına söyledim. Ama bugünkü kadar sesimin duyulmadığı dolayısıyla sizin sesinizin duyulmadığı, bugünkü kadar hukukun ortadan kalktığı bir dönemi hiç yaşamadım. En azından o zaman insanlar utanırdı. İki haftadır diyorum ki bu ülkede kimse rezil olmuyor çünkü utanma duygusu kayboldu. Çünkü ahlaksızlık sıradan oldu.

“DİYORUM Kİ YARABBİM BU ÜLKEYİ YÖNETMEYİ BİZLERE NASİP EYLE”

PKK 30 senedir hem Kürtleri hem bebekleri hem Türkleri öldürüyor ama bölebildi mi? Hayır bölemedi. Şimdi bir tehlikeye dikkat çekiyorum. Bu gelir dağıtımındaki adaletsizlik...Bir tarafın uçtuğu bir tarafın yerin dibine vardığı bu adaletsizlik. Gençler arasındaki bu uçurum... Sayın Erdoğan biz seninle en az 30 yıldır tanışırız. İtikatlı, Müslüman gençlik dediğin bu muydu? Pudra koklayan gençler miydi kardeşim? İlk defa ben şahsım için cenabı Allah’tan istiyorum. İki haftadır gördüklerimden, şahit olduklarımdan sonra da gençlerle ilgili öğrendiklerimden sonra geldiğim nokta şudur. Diyorum ki ya Rabbim bu ülkeyi yönetmeyi bizlere nasip eyle...İYİ Parti bu ülkeyi yönetirse bu ülke nefes alır, hukukun üstünlüğü gelir, harama el uzatanların o ellerini kırarız.

“KENDİMİZİ ANLATABİLİRSEK, İDDİA EDİYORUM ADAY OLMUŞ ARKADAŞLARIMIZIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU MİLLETİMİZİN TENSİPLERİYLE KAZANACAKLAR”

Bugün yerel seçimlerden başlayarak bu ülkenin üçüncü bir seçeneğini, İYİ Parti’yi milletimizin tercihine sunmak üzere yeniden kuruluş ayarlarımıza döndük. Milletimize gerçekten ulaşabilirsek, kendimizi anlatabilirsek, iddia ediyorum aday olmuş arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu milletimizin tensipleriyle kazanacaklar. Hırsızlık yapmadan, yandaş kayırmadan, kendisini zenginleştirmeden, çalmadan, çırpmadan, sosyal belediyeciliği hayata geçirerek örnek olacak arkadaşlarımız inşallah 2028’de bu ülkeyi biz yöneteceğiz. İlk defa uzun aradan sonra bu ülkedeki yanlışlardan hesap sorulup, yamuklukların düzeltildiği bir döneme girilecek.

“SAYIN ERDOĞAN, SAYIN ALİ YERLİKAYA İYİ GİDİYOR, ONUN ELLERİNİ DE SAKIN OLARAK TUTMA. ÇÜNKÜ BU ÜLKE NEREDEYSE KOLOMBİYA’YA DOĞRU DÖNÜYOR”

Sayın Erdoğan’a sesleniyorum, milletimizin sesi olarak sesleniyorum. Sayın Erdoğan bu gençleri gör kardeşim sen bu ülkenin Cumhurbaşkanısın, bu aradaki farkı gör, acayip pahalı arabaları alan babaların çocuklarının ne yaptığı gör. Okul önlerinde neler satılıyor gör. O babaların vergi verip vermediği gör, o babaların kokain işinde olup olmadığını gör. Dün gecekondudan çıkıp bugün kara para aklama işine çocuklarımızı da alet ederek Türkiye’yi bozan bu anlayışı gör ve ortadan kaldır. Sayın Erdoğan, Sayın Ali Yerlikaya iyi gidiyor, onun ellerini de sakın ola tutma. Çünkü bu ülke neredeyse Kolombiya’ya doğru dönüyor. Böyle bir şey olmaz. Kızlarımızın içinde bulunduğu şartları bir bilseniz. Hukuk da sensin, kuvvet de sensin. Madem bu tek adam sistemini talep ettin gereğini yap Erdoğan. Biz İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak girdiğimiz belediye seçimlerinde Allah’ın izni, milletimizin teveccühü ile adaylarımız belediyeleri alacak ve biz o belediyelerde öncelikle helal kazancın ne kadar önemli olduğunu ve iyi belediyeciliği göstereceğiz millete.”

Akşener, toplantıda yaptığı konuşmanın ardından İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan adaylarının iş adamı ve eski Kütahyaspor Başkanı Ahmet Tekdemir olduğunu açıkladı.



