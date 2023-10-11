Akşener: Hamas, Filistin halkının haklı mücadelesine kara bir leke sürdü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Hamas, yapmış olduğu bu eylemler ile Filistin halkının haklı mücadelesine kara bir leke sürmüştür" değerlendirmesini yaptı. Akşener, Dışişleri Bakanlığı'nın çatışmaya ilişkin tavrını da doğru bulduklarını kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener, şarkıcı Hakan Peker'in İYİ Parti'nin Karabük Safranbolu Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Hakan Peker, rozetini kürsüde Akşener'in elinden aldı.

İktidara ekonomi ile ilgili eleştirilerde bulunan Akşener, "Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki iktidar, siyaseti palyatif bir alana sıkıştırdı. Yeni bir çözüm, yeni bir vizyon, yeni bir seçenek oluşturmayı beceremedikleri için, hatta onu geçtim, daha 6 ay önce verdikleri vaatleri bile gerçekleştiremedikleri için uzunca bir süredir günü kurtarmaya yönelik geçiştirici tedbirler üzerinden siyaset yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Sistemdeki bozuklukların, yönetimdeki çarpıklıkların, artık kangren olmuş yaraların üzerini örtmek için kısa süreliğine etki gösteren ağrı kesicilerle,milletimizi oyalamaya devam ediyorlar" diyen Akşener, şunları söyledi:

"İşte bu ağrı kesiciler kimi zaman verilen maaş zamlarıyla, kimi zaman edilen boş vaatlerle, kimi zaman da bol keseden verilen sözlerle, hamasi nutuklarla karşımıza çıkıyor."

"GIDA ENFLASYONU İLE DÜNYA REKORU KIRILDI"

Ülkenin yüzde 73 gıda enflasyonu ile dünyada rekor kırdığını belirten Akşener, "Hâlbuki, gelişmekte olan ülkelerin ortalaması yüzde 15’ten fazla değil. Biz, İYİ Parti olarak, bugüne kadar her fırsatta söyledik. 'Hayat pahalılığı ile mücadele sadece, Merkez Bankası’nın faiz politikalarına bırakılamaz' dedik. 'Enflasyonla mücadele, Ciddiyetle ve çok yönlü ele alınması gereken, istikrar isteyen bir iştir' dedik" diye konuştu.

"ÇİFTÇİ ARTIK TARLASINI EKEMEZ OLDU"

Akşener, şunları söyledi: "Ve maalesef, bugün gelinen noktada, yıllardır uygulanan yanlış tarım politikaları sonucunda çiftçimiz artık tarlasını ekmez oldu. Gıda enflasyonu, en önemli milli güvenlik sorunlarımızdan biri haline geldi. Buradan iktidar mensuplarına bir kez daha sesleniyorum. Eğer ki enflasyonla samimi bir mücadele yapacaksanız işe tarımdan başlayacaksınız. Ayrıca sanayi politikasındaki ithalat bağımlılığını azaltacaksınız ki kur her zıpladığında enflasyon da artmasın."

"EMEKLİLERE BİR KERELİK 5 BİN LİRA ÖDEME YETMEZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Emeklilere 1 kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılmasına" da değinen Akşener, "2018 yılından bugüne kadar emekli maaşı yaklaşık 5 kat artmış. Peki, bu maaş ile geçinebilmeleri mümkün mü? Bir yandan kira, bir yandan elektrik, su, doğalgaz faturaları, diğer yandan da temel giderlere, gıda harcamalarına 7 bin 500 lira yetebilir mi? Elbette yetmez. Yetmiyor da. İktidar emekli maaşlarını, TÜİK’in uydurma rakamlarına göre değil de çarşının, pazarın gerçek fiyatlarına göre düzenleseydi, şu anda en düşük emekli maaşının 13 bin lira civarında olması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Akşener, şöyle devam etti: "Bir kerelik 5 bin lira vermek yetmez. Sadaka mı veriyorsunuz? Kendinize gelin! Milletimizin hiçbir ferdi geçim sıkıntısıyla ömür tüketmeyi hak etmiyor. Emekli maaşlarını derhal asgari ücret seviyesine çıkartın."

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

İsrail ile Filistin çatışmasına da değinen Akşener, "Radikal siyasetin ve terörün nasıl da birbirini besleyen bir sarmal olduğuna bir kez daha acı bir şekilde şahit oluyoruz. Geçtiğimiz hafta sonundan beri İsrail-Filistin ekseninde başlayıp dün itibariyle Suriye ve Lübnan’a da yayılan çatışmalarla beraber, bölgede maalesef uzun süreli sonuçları olacak bir dönüm noktasındayız" diye konuştu.

"Yıllardır İsrail’in sürdürdüğü orantısız güç kullanımı ve 'güçlüyüm, öyleyse haklıyım' yaklaşımı Filistin’i günden güne daha da daralan bir coğrafyaya sıkıştırdı. Ve ne yazık ki, bu sıkışmışlıktan barış yerine, huzur yerine, terör doğdu" diyen Akşener, şunları söyledi:

"Savaş kötüdür. Ancak savaşmanın bir hukuku vardır. Eğer masumları öldürüyorsan bu savaş değil, terördür. Eğer kadınların ırzına saldırıyorsan bu savaş değil, terördür. Eğer, asker veya sivil ayrımı yapmadan saldırıyorsan bunun meşru bir yanı olamaz, bu terördür."

"HAMAS KARA BİR LEKE SÜRDÜ"

"Gazze’de yaşananlar terördür" değerlendirmesini yapan Akşener, "Ve Hamas, yapmış olduğu bu eylemler ile Filistin halkının haklı mücadelesine kara bir leke sürmüştür. 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulma çabaları sürerken bölgenin istikrara kavuşması için dünya kamuoyu destek verirken, bu terör eylemi en büyük zararı Filistin halkına vermiştir. Ve nitekim, yıllardır uluslararası hukuku çiğneyen İsrail’i, bugün dünya kamuoyu nazarında mağdur hâline getirmiştir" diye konuştu.

"DIŞİŞLERİ'NİN DURUŞUNU DOĞRU BULUYORUZ"

"Türkiye’nin her şeyden önce milli menfaatlerimiz çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz" diyen Akşener, şunları söyledi: "Bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığı’nın bugüne kadar sergilemiş olduğu sağduyulu ve dengeli duruşu doğru buluyor; en azından şu ana kadar, eski hatalardan ders çıkartılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Konuyu uluslararası hukuk çerçevesinden değerlendiren ve bölgede barışın tesis edilmesini önceleyen mevcut yaklaşımı destekliyoruz."

ABD'YE TEPKİ

ABD’nin, Suriye’de Türkiye'nin SİHA’sını düşürmesine tepki gösteren Akşener, "Malesef bu rezil hadise de; tıpkı askerimizin başına, çuval geçirilmesinde olduğu gibi kapatılmaya çalışılıyor. Çünkü, kürsülerden esip gürleyenler, söz konusu ABD oldu mu nedense süt dökmüş kediye dönüyor. Ancak biz biliyoruz ki; ABD bu küstah cesareti, kırmızı halılar ile uğurlanan Rahip Brunson’dan alıyor. ABD bu cesareti, iktidarın basiretsizliğinden alıyor" dedi.

Akşener, şunları kaydetti: "İddialara göre, bu uçak Türk SİHA’sını düşürmek üzere İncirlik Üssü’nden, yani Türkiye’den havalanıyor… Üstelik, resmi kurumlardan bir Allah’ın kulu çıkıp da “yok öyle bir şey” demiyor… Ama bu vahim iddia, doğru olsun ya da olmasın; buradan açıkça ilan etmek istiyorum: Eğer Amerikan Devleti, Türkiye’nin bu coğrafyadaki varlığından rahatsızsa derhal Türk topraklarında bulunan İncirlik Üssü’nü de boşaltmalıdır."