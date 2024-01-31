Akşener'in, hedef aldığı İmamoğlu'na övgüleri yeniden gündemde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Akşener'in, İBB Başkanı'nı övgülere boğduğu sözleri yeniden gündem oldu. Akşener, 2021'de Ekrem İmamoğlu'nu 'Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti. 2021'deki bir açıklamasında ise İBB yönetiminden memnuniyetini "Çok derli toplu hizmetler yapılmasından şeffaf, hesap verilebilir hizmet anlayışından ziyadesiyle memnunum" ifadeleriyle anlatmıştı. Akşener, bir konuşmasında da "Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına İstanbul, Ankara ve İzmir'de, hazırladıkları afişleri bilboardlara asmak için anlaştıkları şirketin, "İstanbul'dan gelen telefonla" geri adım attığına ilişkin iddialara değinerek başlayan Akşener, "Bizi engellemek isteyen Beştepe değil Saraçhane" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Akşener, "Çok yakın bir gelecekte, bu kepazeliğin ihalesini; şirketin üzerine yıkarlarsa, hiç şaşırmayacağız. Çünkü biz, zaten şirkete telefon açan bu fevkalade cabbar arkadaşları kapalı kapılar ardında aslan kesilip, iş icraata geldiğinde ise meydana çıkmaya cesaret edemeyişleriyle tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA ÖVGÜLERİ GÜNDEMDE

Akşener'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı sözlerin ardından İmamoğlu'na övgülere boğduğu sözleri yeniden gündem oldu.

Akşener, 30 Ağustos 2021'de Zafer Bayramı kutlamasında İmamoğlu'nu Osmanlı padişahı 'Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti.

Meral Akşener, söz konusu açıklamasında, "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener, Ekim 2021'de ise katıldığı bir programda, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener, Mayıs 2021'de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun daveti üzerine İBB'nin projelerini incelemişti.

Meral Akşener, şunları söylemişti:

"Ben bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaların bir kısmı sonuçta, bir kısmı orta yerdeki hizmet alanlarını gezdim. Türkiye’de İstanbullunun ve Türkiye’de yaşayan herkesin vergilerini İstanbul’un ve İstanbullunun hizmetine harcanmasından, çok derli toplu hizmetler yapılmasından şeffaf, hesap verilebilir hizmet anlayışından ziyadesiyle memnunum olduğumu ifade etmek istiyorum.

Huzurunuzda emeği geçen hem teknik kadroya hem Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu’na Kadıköy Belediye Başkanına ve Belediye Meclis üyelerinin hepsine çok teşekkür ediyorum. Emeklerini Allah zayi etmesin. İstanbulluya hizmet etmeye ve İstanbullu için çalışmaya Allah güç kuvvet versin ve Allah utandırmasın. Teşekkür ediyorum kendilerine."