"Akşener'in resimlerini kaldıralım" diyen İYİ Partili Uz, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Meral Akşener'in resimlerinin genel merkezden ve odalardan kaldırılmasını teklif eden İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in resimlerinin genel merkezden ve odalardan kaldırılmasını teklif eden İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Gelişmeyi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun sosyal medyadan duyurdu. Olgun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan UZ, Genel Başkanımız Sayın D.Müsavat DERVİŞOĞLU tarafından, Parti Tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye istinaden, TEDBİRLİ olarak ve KESİN İHRAÇ talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir."

AKŞENER'İ ETİKETLEDİ

Olgun, paylaşımında ayrıca eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de etiketlemesi dikkat çekti.