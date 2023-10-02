Akşener'in ziyareti öncesi bir istifa, iki görevden alma gerçekleşti

İYİ Parti Eskişehir teşkilatında Akşener'in ziyareti öncesi dikkat çeken değişiklikler yaşandı. İl başkanı Emine Edizgil adaylık için istifa ederken iki merkez ilçe başkanı da görevden alındı.

Yerel seçimde İYİ Parti'nin güçlü olduğu ve aday çıkarması muhtemel yerlerden olan Eskişehir'de Genel Başkan Meral Akşener’in ziyareti öncesi istifa ve görevden almalar yaşandı.

Eskişehir Ekspres'te yer alan habere göre Odunpazarı Belediye Başkan adaylığını önceden açıklayan Emine Edizgil il başkanlığı görevinden istifa etti. İstifası kabul edilen Edizgil’in yerine İYİ Parti Genel Merkezi, partinin il yönetiminde yer alan Serdar Ulucan atandı.

Uzun süredir il teşkilatı ile arasında soğuk rüzgarların estiği iddia edilen Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna ve Tepebaşı İlçe Başkanı Nusret Kabasakal, genel merkez tarafından görevden alındı. Tuna'nın yerine daha önce MHP'de siyaset yapan Gürol Yer, Kabasakal'ın yerine Görkem Yıldırım atandı. Serdar Ulucan, Gürol Yer ve Görkem Yıldırım’ın yarın Ankara’ya giderek mazbatalarını alacakları öğrenildi.