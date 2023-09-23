Akşener İstanbul adayı ile ilgili 'çok şaşıracaksınız' demişti: Muharrem İnce iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul adayının kim olacağı sorusuna “Şaşıracaksınız” dedi. Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ise, “İYİ Parti'nin İstanbul adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce” iddiasında bulundu.

Yerel seçimlere aylar kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hiçbir parti ile ittifak yapmayacaklarını belirtip "İstanbul adayımıza çok şaşıracaksınız" açıklamasında bulunmuştu. CHP'li Mehmet Sevigen, Akşener'in son dönemde Muharrem İnce ile sık görüştüğünü ve aday olarak onu düşündüğünü söyledi.

Akşener'in 'Çok şaşıracaksınız' açıklaması sonrasında o adayın kim olacağı merak konusu oldu.

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen çarpıcı bir iddiada bulunarak Akşener'in adayının Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce olacağını söyledi.

Sevigen şunları ifade etti:

“Abartmıyorum. Şu an aklıma geldi ama inşallah olmaz. Meral Hanım böyle iki ileri davranıyorsa çok üzülürüm. Son dönem Muharrem Bey'le görüştüler. İstanbul'da ittifak yapalım diyorlar. İstanbul'da ittifak yapacaksa İYİ Parti ve Memleket partisi, 'Çok şaşıracaksınız' dediği aday bana göre Muharrem İnce'dir.”