Akşener, İYİ Parti'nin Ankara adayını açıkladı: Cengiz Topel Yıldırım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı’nı açıkladı. Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu. Eski CHP'li olan Yıldırım, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını da üstlenmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Adayı'nın Cengiz Topel Yıldırım olduğunu bildirdi.

Yıldırım'a adaylığı parti yönetiminin bizzat teklif ettiğini belirten Akşener, Yıldırım dönemi ile birlikte 'iyi belediyecilik' yapılacağını söyledi.

Akşener'in kürsüye davet ettiği Yıldırım, ilk açıklamasında Ankara'da vizyonsuz ve vasatın altında bir belediyecilik anlayışı ollduğunu iddia etti. Ankara'nın 5 yıldır iyi yönetilemediğini savunan Topel, 1 Nisan sabahı itibarıyla bu durumun değişeceğine inandığını kaydetti.

Topel, özetle şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara için adaylığa layık görülmek benim için büyük bir onurdur. Ankara hak ettiği yerde değildir. Tam bir asırdır başkent olan Ankara, mevcut potansiyelini yerine getirememiştir. İstihdam olanakları ile anılması gereken Ankara durağanlığın kenti olmuştur. Son 30 yıla baktığımzda Ankara ziyandadır. Son beş yıla bakıldığında Ankara emekli bir başkente çekilmiştir. Hızla gelişen dünyaya ayak uyduramayan vizyonsuz ve vasatın altındaki belediyeciliğie karşı bir yönetim anlayışını temsil ediyoruz."

Yıldırım'ın ismi Mansur Yavaş’ın adaylığı kesinleşmeden önce 2019 yerel seçimlerinde de siyasi kulislerde konuşulmuştu. Yıldırım, 2016’dan itibaren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını üstlenmişti.

Akşener, bugün grup toplantısında yaptığı açıklamada da partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın da Balıkesir Milletvekilli Turhan Çömez olduğunu açıklamıştı.