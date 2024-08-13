Akşener, Kılıçdaroğlu'na dava açacak

İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in, bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında kullandığı “ihanet” ve seçim yenilgisi üzerine sarf ettiği sözler nedeniyle yargıya başvuracağı öğrenildi.

Kısa Dalga’dan Günal Cantak'ın aktardığına göre önceki gün yayımlanan Kılıçdaroğlu söyleşisi üzerine, Akşener’in kurmayları, “Söz hakkımızı basın üzerinden değil, yargı yoluyla kullanacağız” dedi.

Söyleşiden haberleri olduğunu belirten kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun Akşener ile ilgili açıklamalarını “iftira” olarak nitelendirdi, Akşener'e yakın isimler, sürece ilişkin yakın zamanda İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Koray Aydın hakkında yaptıkları suç duyurusunu hatırlattı.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, Kısa Dalga’dan Günel Cantak’la yaptığı söyleşide, Meral Akşener’in Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı ile görüşmesini değerlendirmişti.

Kılıçdaroğlu, "6 lider Türkiye’yi nasıl yöneteceğimiz konusunda bir ortak mutabakat metni üzerinde anlaşmışsak -ki bu metin bizim demokrasi tarihimiz açısından çok değerlidir- Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişte yapılacak Anayasa değişiklikleri konusunda anlaşmışsak masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık. Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz” demişti.