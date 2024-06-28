Akşener "kızım" demişti: İYİ Partili bir isim daha Saray'daki görüşmeyi eleştirerek istifa etti

Koray Aydın'ın istifasının ardından Meral Akşener'in "Kızım benim" diyerek bahsettiği İYİ Parti kurucularından Sevin Çağlayan da eleştirilerde bulunarak partiden istifa ettiğini duyurdu. Çağlayan, partisinin seçim süreçlerini de eleştirerek, "Bardağı taşıran son damla da Akşener’in Erdoğan ile Saray’da yaptığı görüşme" dedi.

İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın'ın partisinin seçim stratejilerini ve siyasi hamlelerini eleştirerek istifa etmesinin ardından, partinin önemli isimlerinden biri daha istifa kararı aldı.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Sevin, çok çalışkan bir kızım benim" diyerek bahsettiği, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Milletvekili Adaylığı ve Belediye Başkan Adaylığı görevlerinde bulunan Sevin Çağlayan istifa ettiğini duyurdu. Çağlayan, istifasını sosyal medya hesabından açıkladı.

Söz konusu kararı neden aldığını da açıklayan Çağlayan, partisine yönelik eleştirilerde bulundu.

Kısacası yol ayrımımın sebebi sadece bir kurultay ya da basit hatalar değildir. Uzun bir zamana yayılmış hatalar silsilesi ve erimedir.



En başından itibaren ülkesi için bir umut inşa etmek amacıyla fedakârca çalışan bütün dava arkadaşlarımı saygı ve hürmetle selamlıyorum. İYİ… — Sevin Çağlayan (@CaglayanSevin) June 27, 2024

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA AKŞENER-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ"

"2023 genel seçim süreci, ardından yapılan kongre, her şeye rağmen yarışa girdiğimiz 2024 yerel seçimleri ve yine akabinde gerçekleşen Kurultayla gerçekleşen yeni yapılanmanın pek çok hata ve telafi edilemez sorunlar barındırdığını üzüntüyle takip ettik" diyen Çağlayan, "bardağı taşıran son damlanın Akşener ile Erdoğan arasındaki görüşme olduğunu" ifade etti.

Çağlayan'ın açıklaması şöyle:

"Bir başkaldırı, bir varoluş, hepsinden önemlisi karabasan gibi bu ülkenin üzerine çöken ceberut saray yönetiminden kurtuluş ümidi olarak doğmuştu, davamızın, ilkelerimizin harman olduğu yuvamız; İYİ PARTİ..

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, milliyetçi ve demokrat vatanseverleri kucaklayan Cesurlar Hareketi İYİ Parti’de Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Milletvekili Adaylığı ve Belediye Başkan Adaylığı görevlerinde gururla bulundum.

Bu meşakkatli süreçte varımızı yoğumuzu döktüğümüz İYİ Parti’nin, ne yazık ki bütün çabalara rağmen; 2023 genel seçim süreci, ardından yapılan kongre, her şeye rağmen yarışa girdiğimiz 2024 yerel seçimleri ve yine akabinde gerçekleşen Kurultayla gerçekleşen yeni yapılanmanın pek çok hata ve telafi edilemez sorunlar barındırdığını üzüntüyle takip ettik.

Bununla beraber Genel ve Yerel seçim süreçlerinde, ardından da yeni yapılanma sırasında ortaya atılan iddialar canımızı yakarken, bunlara cevap vermesi gerekenlerin sessizliği ve gereken tepkileri vermemeleri artık beni de yol ayrımına getirdi.

Bardağı taşıran son damla da İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Saray’da yaptığı, birçok iddiayı içinde barındıran ancak sebebi ve içeriği bir türlü açıklanmayan görüşmesi oldu. Bu görüşmeye mevcut Parti yönetimi de net bir tavır koymadı.

Bu görüşmenin ardından İYİ Parti’nin akillerinin temel düşüncesi olan:

'İYİ Parti, demokrasinin temeli olan yasama, yürütme ve yargı arasındaki kuvvetler ayrılığı ilkesini yerle bir eden tek adam düzenine ve bu düzenin sembolü olan Saray rejimine karşı, tam ve kâmil manada bir demokrasiyi yeniden inşa etmek için asil bir başkaldırı hareketi olarak yola çıkmıştır. Bir gün bir İYİ Partilinin bu ucube sitemde görev alma ihtimalinin tartışılması için kurulmamıştır' yaklaşımı bundan sonraki siyasi hayatıma ışık tutacak olup BÜYÜK ATATÜRK’ün izinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin menfaatleri ve yükselmesi için çalışmalarıma devam edeceğim.

"YOL AYRIMIMIN SEBEBİ BASİT HATALAR DEĞİL, HATALAR SİLSİLESİ VE ERİME"

Kısacası yol ayrımımın sebebi sadece bir kurultay ya da basit hatalar değildir. Uzun bir zamana yayılmış hatalar silsilesi ve erimedir.

En başından itibaren ülkesi için bir umut inşa etmek amacıyla fedakârca çalışan bütün dava arkadaşlarımı saygı ve hürmetle selamlıyorum. İYİ Parti’de siyaset yapmaya devam eden arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi sona erdirdiğimi ve istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum."