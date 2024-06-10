"Akşener, Meclis'e yakın yerde ofis tuttu" iddiası

İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis'e yakın bir yerde ofis tuttuğu öne sürüldü. Gazeteci İsmail Saymaz, taşınma işlemlerinin bugün başladığını aktardı.

İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi tartışılmaya devam ederken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Meral Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu.

Saymaz, taşınma işleminin bugün başladığını yazdı.

İyi Parti eski lideri Meral Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu.

Taşınma bugün başladı. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) June 10, 2024

Meral Akşener, 5 Haziran Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV'de katıldığı yayında, "Sayın Genel Başkanımız (Akşener), ziyaretten sonra telefonla beni aramak suretiyle bilgilendirdi. Genel olarak Türkiye'yi konuştuklarına dair birtakım ifadelerde bulundular. Onun dışında 'özel' diye tanımlanabilecek herhangi bir açıklama yapmadılar" demişti.

Dün Habertürk'teki programda da açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "Beni ilgilendiren tarafı İYİ Parti'nin genel başkanı ben iken Sayın Erdoğan'ın Sayın Akşener ile görüşmesi. Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi. Bazı insanlar boyuna posuna bakmadan Hasan Dağı'na oduna gitmeye kalkışırlarsa şayet işte o zaman benden ummadıkları bir tepkiyi görebilirler. Ben bu partinin genel başkanıyım, partinin dününe, bugününe, yarınlarına sekte vuracak adımlara izin vermem. Ben kimsenin memuru değilim" tepkisini göstermişti.