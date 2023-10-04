Akşener: Önümüzdeki yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla milletimizin karşısına çıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adayları ile yer alacağını söyledi. Akşener, "Nasıl ki 25 Ekim 2017'de çıktığımız bu kutlu yolda tüm engelleri, iftiraları, baskıları tek başımıza göğüslediysek bugünden sonra da tek başımıza olacağız. Önümüzdeki yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla hür ve müstakil siyasetimizle tek başımıza aziz milletimizin karşısına çıkacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Meral Akşener, konuşmasında 2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adayını çıkaracağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasına Sinan Ateş'i anarak başladı.

Akşener, "İYİ Parti olarak biz sadece yaptıklarımızdan değil, yapamadıklarımızdan da mesuliyet hissederiz" dedi.

Akşener, ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ilişkin de konuştu. Yerlikaya'nın şefaf bir süreç yürüttüğünü savunan Akşener,

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

Sinan Ateş'in katledilmesinin üzerinden tam 278 gün geçti. Onlar ilk günden beri Sinan Başkanı unutturmaya çalıştı. Bizler Sinan Ateş'i unutmadık, kimsenin unutmasına da unutturmasına da asla izin vermeyeceğiz. Arsızlar güçlü diye haklı olmayacak.. Katiller güçlü diye özgür kalmayacak.

Bakın, üzerinden, 10 yıl geçse bile yetmiyor. Gezi, AK Parti için, öyle bir travma ki, hâlâ intikam almaya çalışıyorlar. Peki kimden? Tutuklulardan mı? Hayır. Bizatihi milletten intikam almaya çalışıyorlar. Yargı sopasını, dilediklerince savurarak, millete göz dağı vermeye çalışıyorlar. 'Sakın ola, bir kez daha birleşmeyin' demeye çalışıyorlar. Büyük bir gayrimeşruluğun, arkasına sığınıp bu büyük travmayı, bastırmaya çalışıyorlar.

O yüzden geçtiğimiz hafta, Gezi Parkı davasından çıkan sonuç da; AK Parti’nin yaşadığı, travma sonrası stres bozukluğunun, bir neticesidir. Ne yazık ki, ülkemizde bir kez daha vicdan, ihtiraslara tercih edilmiştir. Ne yazık ki, bir kez daha hukuk, koltuklara hizmet etmiştir. Ne yazık ki, bir kez daha vesayet, milletin üzerine çökmüştür. Ülkemizdeki yargı rezaletleri, artık bir seri haline geldi. Yargının, siyasallaşması kadar, bir dayatma ve bastırma aracı hâline gelmesinin de, bedelini ödüyoruz. Üstelik bu bedelin, en ağırını da, Türk gençlerine ödetiyorlar.

"81 İLDE KENDİ ADAYIMIZLA MİLLETİMİZİN KARŞISINA ÇIKACAĞIZ"

Eğer ki siyaseti popülizm ile değil şahsi çıkarlarla değil, milletin sesiyle yapılmasını sağlayabilseydik bugün çok farklı olabilirdi. İYİ Parti olarak biz sadece yaptıklarımızdan değil, yapamadıklarımızdan da mesuliyet hissederiz. Bizim anlayışımıza göre mesuliyeti reddederek siyaset yapamayız. Ne yazık ki bugünlere gelmemize engel olamadık. Ancak yarın için mücadele etmekten geri durmayacağız.

Kayıkçı kavgalarını değil, milletin gerçek gündemini konuşacağız. Yedi yıl evveli hatırlayın. Nasıl bir sessizlik vardı. Nasıl ki 25 Ekim 2017'de çıktığımız bu kutlu yolda tüm engelleri, iftiraları, baskıları tek başımıza göğüslediysek bugünden sonra da tek başımıza olacağız. Önümüzdeki yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla hür ve müstakil siyasetimizle tek başımıza aziz milletimizin karşısına çıkacağız.

Memleketin geleceği ile kumar oynanıyorsa biz o kumarı bozarız. Biz o tekere çomak sokarız.

ALİ YERLİKAYA'YA TEŞEKKÜR

Uzunca bir süredir süreci şeffaflıkla yürüten Ali Yerlikaya'ya da teşekkür ediyorum. Gerek bu dönemde gerekse de emniyet teşkilatımızın suç örgütlerine karşı yürütmüş olduğu başarılı operasyonlar sayın Bakanın kararlı bir duruş sergilediğini gösteriyor. Ancak AK Parti içerisindeki bazı odaklar bu duruştan memnun olduğu meçhul. Çünkü bu odakların bu devletin bu Cumhuriyetin yetiştirdiği liyaketli insanlarla problemi olduğu açık. Nitekim benzer bir durumun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için geçerli olduğunu söylemiştim. Ak Parti içerisinde dün Mehmet Şimşek'i bugün Ali Yerlikaya'yı hedef alanlar yarın kimi hedef gösterecek? Sıradaki şanslı kişi kim olacak acaba? Dışişleri Bakanı sayın Hakan Fidan mı? Bakacağız ve göreceğiz.

"EĞİTİMİ TİCARETE İNDİRGEYEN ANLAYIŞLA YÖNETİLİYORUZ"

Gıda fiyatlarının yüksekliği sebebiyle bugün kaliteli gıdaya erişim sıkıntısı yaşıyoruz. Bu çocuklarımız beslenemiyor sağlıklı gelişemiyor demek. Bugün bir asgari ücretli 4 kat kazansa bile yoksulluk sınırında kalıyor. İlginçtir ortada böyle bir acı tablo olmasına rağmen iktidar 6 ayda yaptığı zammı anlatmaktan gocunmuyor. Tablo çok net hepimiz görüyoruz yaşıyoruz. Milletimizi sorumsuzca içine düşürdükleri bu beladan nasıl kurtaracaklarını bilmiyorlar.

Biz gidilen bu yolun yol olmadığını defalarca anlattık. Çözüm önerilerini de sunduk. Plansız bir şekilde geçen günler ekonomideki yükü her geçen gün büyütüyor. Okulların açılması ile birlikte aileler, servis ücretlerini, kitap ücretlerini düşünüyor. Gençler ise kendilerini mahcup hissediyor. Çünkü ailelerine daha fazla yük olmak istemiyor. Eğitim demek fırsat eşitliği demektir. Eğitimi ticarete indirgeyen bir garip anlayışla yönetiliyoruz.

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