Akşener, partisindeki istifalar hakkında konuştu, 'kayıp para' iddialarına yanıt verdi

Partisindeki istifalar hakkında konuşan İYİ Parti lideri Akşener, istifa eden isimlerin eleştirilerine tepki gösterdi. Akşener, "Vekil seçilirken bir sorununuz yoktu. Seçilirken hiçbir şey olmadı, sonra nedense birden HDP bu arkadaşların hayatına girdi, çok üzüldüler. Sanki HDP ile bir yakınlığımız varmış gibi… " ifadelerini kullandı. Partisinde yaşanan ve kasadan kaybolduğu ileri sürülen 132 milyona yönelik de konuşan Akşener, ailesinin hesaplarının incelendiği iddiasını kabul ederek, "Benim ve ailemin belediyelerle işi gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şile'de düzenlenen istişare toplantısının açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partisinden ayrılan milletvekillerine sitem eden Akşener, ayrılan isimlerin HDP’yi öne sürmesine ilişkin "Vekil seçilirken bir sorununuz yoktu" ifadesini kullandı.

Parti içindeki kayıp para ddialarıyla ilgili de konuşan Akşener, "Benim değil eşimin ve oğlumun hesapları gayrı resmi kontrol edildi. Bu doğru. Benim ve ailemin belediyelerle işi gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" dedi.

Partisinde yaşanan istifalara ilişkin konuşan Akşener, 8 kişinin partisinden istifa ettiğini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"8 milletvekili arkadaşımız o süreç içerisinde ayrıldılar. Ben asla istifa edip giden arkadaşlarımızın hakkında onları inceltecek tek cümle etmemeye gayret ettim. Genel olarak da her giden arkadaş çok ilginç bir şekilde bizi HDP ile eşgüdüm haline getirerek gitti.

"MİLLETVEKİLİ SEÇİRLİRKEN ENDİŞENİZ OLMADI MI?"

Ama ilginç olanı şu; ya arkadaş, siz 2018'de CHP'ye yaptığımız ittifak çerçevesi içinde o ittifakın içinde birinci, ikinci sıralardan seçilecek yer olan üçüncü sıralardan ben yazdım.

Milletvekili seçilirken hiç HDP ile ilgili her hangi bir endişeniz olmadı mı? Seçilirken hiçbir şey olmadı, sonra nedense birden HDP bu arkadaşların hayatına girdi, çok üzüldüler. Sanki HDP ile bir yakınlığımız varmış gibi… her giden arkadaş millete hesap vermek yerine hayal kırıklığına uğrattığı seçmenlere hesap vermek yerine hakaret etmeyi tercih ettiler. Buna rağmen ben bu insanların hakkında konuşmadım.

Bu kişilerden biri MHP'ye gitti. ‘Gördüğüm lüzum üzerine' diyerek… üç arkadaş AK Parti'ye gitti, diğer arkadaş hiçbir yere gitmedi. Bir arkadaşımız da parti kurdu, bir arkadaşımız da seçime yakın gitti. Onun niye gittiği hakkında HDP üzerinden konuşmakla beraber halen bir fikrim yok. Bu çerçevede benim hayata, siyasete bakışım insanların durumuna, tutumuna saygı göstermektir. Dolayısıyla bu saygıyı karşı tarafın da size göstermesi gerekir. Bize derken seçmenine göstermesi gerekir. Bunların her biri izaha muhtaç işlerdir.

"İSPAT EDERLERSE POLİTİKAYI BIRAKIRIM"

(Parti kasasındaki kayıp 132 milyon lira iddiası) Benim değil, oğlumun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Biz ilgili bankaya müracaat ettik, şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek. Buradan dünkü sorulara son bir cevap vereyim, benim, oğlumun, gelinimin, yeğenlerimin, çocukluk arkadaşlarımızın, hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle ne AK Parti belediyesiyle ne CHP belediyeleriyle herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım. Buradan belediye başkanlarına sesleniyorum, ben bu işlerde olmadığıma göre, şayet partimizde bu manada iş güç yapan var ise bunlar belediye başkanlarının bilgisi dahilinde midir? Sözcü'de, Halk TV'de, TELE1'de tebessüm edilerek sorulan soruların cevaplarını ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi ilgili belediye başkanlarına sormalarını talep ediyorum."