Akşener’in yanındaki 3 isim TRT’ye girmiş

Haber Merkezi

"İYİ Parti’den istifaları Meral Akşener mi organize ediyor" sorusu gündemdeki yerini korurken gazeteci İsmail Küçükkaya, Akşener’in özel kalemindeki isimlerin de TRT’ye girdiklerine dikkat çekti. Küçükkaya, Halk TV’de sunduğu Yeni Bir Sabah programında İYİP’den istifa eden ve AKP’ye geçeceği konuşulan Kürşad Zorlu için eski İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in bazı açıklamalarını aktardı. Küçükkaya, "İYİ Parti’den istifaları Meral Akşener mi organize ediyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Küçükkaya ayrıca, Akşener’in parti liderliğinden ayrılmasından sonra özel kalemindeki isimlerin de TRT’ye girdiklerini aktardı. Küçükkaya konuyla ilgili bugün şunları kaydetti: “Ben dün Kürşad Zorlu’yu aradım, telefonlar kapalı, ikinci telefonu var o da kapalı. Bunu en iyi kim bilir dedim, iki kişiyle daha konuştum, evet AK Partiye gidiyorlar dedi. Bir iki daha var dedim, hem o gazeteci olduğu için daha iyi bilir Murat İde’yi aradım. Doğrudur dedi. Laf lafı açtı, dedi ki ‘Ben Kürşad Zorlu’yu İYİ Parti sözcüsü olarak atadığı gün dedim ki, emin misiniz efendim tamam başka partilere gitti orayı zorladı olmadı bize geldi güzel ama parti sözcüsü yapmak… Merak etme diyor Meral Akşener.”