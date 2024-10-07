Aksoy anketi: CHP ve AKP'nin oyları azaldı

Aksoy Araştırma, 'Türkiye Monitörü 2024 Yılı Eylül Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.

Araştırma, Türkiye’nin 81 ilinde %95 güven aralığında %2,5 hata payı ile 1537 örneklemle gerçekleştirildi.

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP'nin puanı 32.6 oldu ve ilk sırada yer aldı.

CHP'yi 30.5 puan ile AKP takip etti. MHP'nin puanı 9.9 olurken, DEM Parti'nin puanının 8.3 olduğu görüldü.

Ankette diğer partilerin puanı şöyle oldu:

İYİ Parti: %4.7

Yeniden Refah: %4.3

Diğer Partiler: %4.1

Zafer: %3.5

TİP: %1.6

Saadet: %0.5

CHP VE AKP DÜŞÜŞTE

Aksoy Araştırma'dan anketin sonucuna ilişkin değerlendirmede, "Araştırma sonuçlarına göre AK Parti ve CHP’nin oyları yerel seçim sonuçlarına göre azalmakla birlikte CHP 1. Parti olmaya devam ediyor" denildi.