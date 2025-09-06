Aksoy’dan sınırları aşan bir anlatı: Potosi

Kültür Sanat Servisi

Yunus Aksoy’un Epona Kitap tarafından yayımlanan 'Potosi' adlı eseri, 101 sayfalık hacmine rağmen okura sınırları aşan bir anlatı evreni sunuyor. Kitap, ne yerel ne de küresel ölçekte sınırlanabiliyor; zaman, mekân ve karakterler bir görünüp bir kaybolan 'bulutsu desenler' gibi metin boyunca akışkan bir biçimde karşımıza çıkıyor. Aksoy’un kalemi, bir karıncanın dünyayı gezerken tuttuğu seyir defteri kadar dürüst ve samimi.

Anlatılarında geçmişle gelecek, bilimle sanat aynı evrende buluşuyor. Balıkların her şeyi bildiği, dinozor gölgelerinin belirdiği, bilim kadınlarının ve teknolojik yaratıkların boy gösterdiği bu dünyada Çanakkale’den Franko İspanyası’na kadar tarihin farklı uğrakları da kendine yer buluyor. Masalsı bir üslup taşıyan kitap, okurlara kısa ama yoğun bir edebî deneyim sunuyor. Birkbeck Londra Üniversitesi'nde makro iktisat alanında profesör olan Aksoy, 'Potosi' ile okurunu canlı bir serüvene davet ediyor.