Aktaş Şelalesi güzelliği ile hayran bırakıyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yer alan Aktaş Şelalesi, ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor.

Düzce’nin gözde turistik yerlerinden olan Aktaş Şelalesi, tropikal görüntüsü ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor. 50 metre yükseklikten düşen suyun sesi ve etrafını saran yeşillikler ile şelale yerli ve yabancı turistleri bekliyor.



“Tropikal bir ormanda gibiyim”

Ankara’dan Düzce’yi gezmeye gelen Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Onur Aydınoğlu, “Ankara’dan Düzce’ye gezmeye geldim. Şimdi Aktaş Şelalesi’ndeyim. Öncelikle şelaleden başlayayım. Şelale harika. Sesi ve suyu mükemmel. Şu anda tropikal bir ormanda gibiyim. Yolla ilgili konuşmak gerekirse zorlu bir yürüyüş yolu var. Taşlı, çamurlu yollardan geçiyorsunuz ve yollar tamamen dağ. Düzgün bir yol yok. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız var ise veya belli bir yaş üzerindeyseniz gelmek biraz zor. Ancak gelirken dahi tüm manzaralar çok hoş. Eğer Düzce’ye yolunuz düşerse, Akçakoca’ya yolunuz düşerse kesinlikle gelmenizi öneriyorum” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’nin en güzel yerlerinden birisi”

Ankara’ya en yakın denizi olan yerin Akçakoca olduğunu vurgulayan Aydınoğlu, “Denizi kıyısı olan Akçakoca, Ankara’ya en yakın yer. Zaten denize kadar gelip burayı görmemek büyük hata olur. Burası Düzce’nin, hatta Türkiye’nin en güzel yerlerinden birisi” şeklinde konuştu.