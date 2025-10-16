Aktaş soruşturmasında şirketlere kayyum atanmasına ilişkin haberlere erişim engeli
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında 16 şirkete kayyum atanmasına ilişkin haberlere "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
İş insanı Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada 16 şirkete kayyum atanmasına ilişkin haberler erişime engellendi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında el konulan 16 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.
Şirketlere yönelik kayyum atama kararına dair haberler, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca erişime engellendi.
"Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması", erişim engeline gerekçe olarak gösterildi.
CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında iş insanı Aziz İhsan Aktaş'a ait şirketlere kayyum atanmasına ilişkin haberler, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.