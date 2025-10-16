Giriş / Abone Ol
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında 16 şirkete kayyum atanmasına ilişkin haberlere "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

  • 16.10.2025 14:04
  • Giriş: 16.10.2025 14:04
  • Güncelleme: 16.10.2025 14:10
Aktaş soruşturmasında şirketlere kayyum atanmasına ilişkin haberlere erişim engeli

İş insanı Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada 16 şirkete kayyum atanmasına ilişkin haberler erişime engellendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında el konulan 16 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Şirketlere yönelik kayyum atama kararına dair haberler, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca erişime engellendi.

"Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması", erişim engeline gerekçe olarak gösterildi.

