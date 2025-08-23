Aktaş, tutuklatma işini üstlenmiş

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar, Silivri Cezaevi’nden BirGün’ün sorularını yanıtladı. 47 gündür cezaevinde tutuklu bulunan Karalar, gözaltı sürecinden Adana halkının kendisine olan desteğine kadar birçok konuya değindi. Adanalı yurttaşların gözaltı sürecindeki desteğini gördüğünde duygulandığını belirten Karalar, “Başkanlarının uğradığı haksızlık karşısında tepkilerini görülmeyen bir şekilde dile getirdiler” dedi.

UYUŞTURUCU KOKUSU İÇİNDE DÖRT GÜN

Gözaltı sürecinde, emniyette neler yaşadınız?

Gözaltı şartları kötüydü. Çok sağlıklı olmayan, esrar, eroin kokan bir ortamda dört gün tutulduk. Oysa biz bu ülkenin değerli insanlarının oylarıyla seçilen ve önemli görevlerde olan insanlarız. Hangi birimizi, başkanı çağırdılar da ifadeye gitmedik? Ne zaman çağırsalar ifadeye gideriz ama amaç başka… Hayatını sadece ülkeye, çalışmaya ve hizmete adamış bizlere bu muamele çok incitici.

AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN GÖREVİ

Savcı ve hakimin size yönelik tavrı nasıldı?

Savunmamızı yaparken ayrıntılarıyla bu olayla bir ilgimizin olamayacağını anlattık. 2019 seçimlerinden önce olan bir iddianın Beşiktaş’a bağlanamayacağını anlatmaya çalıştık. Aziz İhsan Aktaş, CHP’li belediye başkanlarını tutuklatma işini üstelenmiş…

GAZETECİLER GÖZALTINDA GENÇLER TUTUKLANIYOR

Gözaltı sürecinizde hastaneye götürülürken “Etkili siyasetçi, basın kim varsa susturacaklar” dediniz. Bu sözleriniz çok çarpıcıydı ve gündem oldu…

Bu süreç ülkenin hukuku ve demokrasi açısında endişe verici. Hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkede bunlar olmamalı. Düşünün, olanları eksiksiz vermeye çalışan basın kuruluşlar, televizyon kanalları karartılıyor. Eleştiren gazeteciler gözaltına alınıyor. Demokratik protestolarda gençler tutuklanıyor. Gözaltı sürecindeki söylediklerim bunların sonucu…

Adana halkı gözaltı sürecinizde ayağa kalktı… Yurttaşlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Hayatım boyunca yaptığım görevlere kendimi adadığım bir yaşam tarzım var. Hayatım hep önemli görevler yapmakla geçti. Yönettiğim yerlerde çalışanlarla hep bütünleştik. Fabrika müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük dönemlerim hep öyle. Seyhan Belediye Başkanlığı’ndan sonra, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi…

Bu kadar kutsal bir görevi düşünün. Çok sevdiğiniz bir kentte ve çok sevdiğiniz insanlara hizmet etme imkânını bulduğun, uzun süre sonra hem Seyhan’ı hem de Büyükşehri kazanmışsınız. Halk size bunu layık görmüş ve ciddi açık ara oylarla görevi size tevdi etmiş.

Tabii ben de bunun bilinci olan biri olarak gecemi, gündüzümü hemşerilerime hizmet ederek geçirdim. Kötü günlerinde, iyi günlerinde yanlarında oldum. Aramızda olan öykü karşılıklı bir bağlılık, güven ve sahiplenme oluşturdu. Bunun sonucu olarak kardeşlerinin, başkanlarının uğradığı haksızlık karşısında tepkilerini görülmeyen bir şekilde dile getirdiler.

Kendileri için canını, vaktini, emeğini harcayan birine nasıl sahip çıkılacağını örnek olacak bir şekilde gösterdiler. Aslında sadece Adanalılar değil, insanların tamamının sahip çıktığını görüyorum. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi, minnetlerimi sunuyorum.

Biz sadece ülkesini seven, milletine hizmet eden, başka bir amacı olmayan yetkilileriz. Adana beni çok duygulandırdı ve gururlandım. Bugüne kadar verdiğim emeklerim helal olsun. Hepsini çok seviyorum, kalbim onlarla.

∗∗∗

UZAKLAŞTIRMANIN İPTALİ İSTENDİ

CHP’li belediyelere yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın iptali için dava açıldı. 5 Temmuz’da gözaltına alınıp tutuklanan Karalar’ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili adına Adana İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtıklarını bildirdi.

Hüseyin Ersöz’ün konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Bu kararın, idare hukukunun temel prensiplerine aykırı olması gerekçesiyle Adana İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtık. Dilekçede özetle, Zeydan Karalar hakkındaki suçlamaların mesnetsizliğine ve halihazırda yürüttüğü görevle bir ilgisi bulunmadığına, bu sebeple yapılan görevden uzaklaştırma işleminin “sebep” ve “konu” unsurları yönünden sakat olduğuna değindik..."

∗∗∗

300 KM GERİDE KALDI: MÜCADELEYE DEVAM

CHP Adana İl Gençlik Örgütü’nün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer belediye başkanlarının serbest bırakılması için İstanbul Silivri’ye doğru başlattığı yürüyüş sürüyor. Dün yürüyüşün 14’üncü günü geride kaldı. CHP’li gençler, Ankara Şereflikoçhisar’a ulaştı.

Yürüyüşte 300 km geride kalırken CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Armağan Baran Özmetin, “Adana’dan başladığımız yürüyüşün her bir evresinde ciddi halk desteği ile karşılaştık” dedi. Özmetin, “Belediye başkanlarımız, bürokratlarımız için başlattığımız yürüyüşün temel amacı sadece adaletsizlikleri ortaya koymakla kalmıyor. Aynı zamanda bu yürüyüşü işsiz gençlerin, sefalete mahkûm edilen emeklilerin, hakları gasbedilen işçilerin, iktidarın karşısında ezilen tüm kesimlerin yürüyüşüdür” diye konuştu. Yürüyüşte en çok artan hava sıcaklıklarının zorluk çıkardığını kaydeden Özmetin, “Ankara’ya vardık. Güvenpark’a ulaştığımızda Genel Başkanımız Özgür Özel ile bir buluşma gerçekleştirip İstanbul’a doğru devam edeceğiz” dedi. Mücadele çağrısını yineleyen Özmetin, “Tüm tutsak başkanlarımıza selam olsun” dedi.