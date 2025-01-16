Aktaş’a EÜAŞ’tan dev ihale verilmiş

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına neden olan yolsuzluk iddiasında, “Suç örgütü lideri” olarak nitelendirilen Aziz İhsan Aktaş ile ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. BirGün’ün gündeme getirdiği Bilginay isimli şirket aracılığıyla bakanlıklar ile AKP’li belediyelerden milyarlarca liralık ihale alan Aktaş'ın, Elif LPG isimli bir başka şirket aracılığıyla da dev rakamlı sözleşmelere imza attığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, “İhale yolsuzluğu” soruşturması kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de bulunduğu 47 kişi hakkında 12 Ocak’ta soruşturma kararı verildi. Beşiktaş Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Akpolat, gözaltına alındı. Gelişmelere yönelik 13 Ocak’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, “Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği…” ifadesi kullanıldı.

Muhalefet, Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik soruşturmaya, “Amaç CHP’li belediyeleri halk nezdinde itibarsızlaştırmak” tepkisini gösterdi. Yaşananların ardından gözler, “Suç örgütü lideri” olarak nitelendirilen Aziz İhsan Aktaş’a çevrildi. Beşiktaş Belediyesi’nin karıştığı iddia edilen ihale yolsuzluğunda ismi geçen ve Aktaş’a ait olan Bilginay şirketinin, aralarında TBMM, Yargıtay, DHMİ ve AKP’li belediyelerin de olduğu çok sayıda kamu kurumundan toplam 8 milyar 82 milyon TL’lik ihale aldığı tespit edildi. BirGün’ün, “Suç örgütü dedikleri şirkete kamudan 8 milyar TL’lik ihale” haberlerinin ardından yeni bir detay daha ortaya çıktı. Aktaş’ın, Elif LPG ve Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi aracılığıyla da yüz milyonlarca liralık kamu ihalesi alması dikkati çekti.

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BİLGİNAY

Aktaş’ın, Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik soruşturmada da ismi geçen Bilginay isimli şirket aracılığıyla kamudan aldığı ihalelerden bazıları ise şöyle sıralanıyor:

DHMİ: 18 milyon 359 bin TL

EÜAŞ: 92 milyon 767 bin TL

Trabzon Büyükşehir Belediyesi: 49 milyon 12 bin TL

Yozgat Belediyesi: 16 milyon 777 bin TL

Yargıtay: 13 milyon 849 bin TL