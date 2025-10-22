Aktaş’ta dağ fare doğurdu

CHP’li belediyelere yapılan operasyonların ana dayanağı olan "Aziz İhsan Aktaş Soruşturması" nihayet pazartesi günü belli oldu. Operasyonlardan 10 ay sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tam 578 sayfa. İddianamede etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş, tutuklu başkanlar; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de aralarında bulunduğu 40’ı tutuklu toplam 200 sanık yer alıyor.

Ortaya çıkan iddianame başta CHP’liler olmak üzere kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Sayfa sayısı olarak hacimli bir iddianame olmasına rağmen içi boş olarak değerlendirildi.

SİYASİ OPERASYON

CHP’li belediyelere operasyon dalgasının ana taşıyıcı kolonu İhsan Aktaş soruşturması sonrası ortaya çıkan iddianame “operasyon siyasi saiklerle yapıldı” yaklaşımını güçlendirdi.

Yine Torba: Ergenekon ve Balyoz davalarıyla başlayan torba iddianame yöntemi aynı şekilde tekrarlandı. Beşiktaş merkezli başlayan ve neredeyse tüm belge ve bilgiler orayla sınırlı olan soruşturma neredeyse Aktaş’ın selam verdiği tüm CHP’li belediyelere kadar uzandı.

Somut delil yok: Sayfa sayısı çok olsa da dosyada somut delili neredeyse yok denecek kadar az. Daha çok gizli tanık ifadelerine ve baz istasyonu kayıtlarına göre hazırlandı.

AKP ve devleti sakladılar: Aktaş’ın 2019’a kadar yaptığı ve zenginleşmesinin kaynağını oluşturan ticari faaliyetlere hiç yer verilmedi.

İstanbul hedefi: İddianamenin birçok bölümünde “İmamoğlu suç örgütü” ibaresinin konulması milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut’un isimlerinin geçirilmesi asıl amacın İstanbul olduğunu gösteriyor.

Bugünün BirGün'ü

ÖZEL SERT ÇIKTI

İhsan Aktaş dosyası CHP lideri özgür Özel’in de gündemindeydi. Özel, partisinin grup toplantısında uzunca bölümü bu dosyaya ayırırken oldukça sert sözlerle Erdoğan ve iktidara yüklendi. Özel, “200 sanıklı iddianamede bir lider var. Adı suç örgütü lideri. Tam 704 yıl hapsi isteniyor. Suç örgütü lideri aramızda geziyor. Suç örgütü lideri gezerken belediye başkanlarımız, şoförleri, özel kalemleri ya da ailelerinden suçsuz, günahsız insanlar içeride tutuklu duruyorlar” dedi.

‘Ortalıkta sadece itirafçı denilen iftiraya zorlanan kişilerin ifadeleri var’ diyen özel, .Bu arkadaşlarımıza bir gün daha içeride haksız yere tutmak Mussolini’nin ön infaz yöntemidir” diye konuştu.

Özgür Özel yaşananların gerçek sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyerek “Arkadaşlarımız masumdur. İftiracısınız. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun iftiralarına. Düş milletin yakasından. Düş milletin yakasından. Ya kanıtla ya özür dile çek git. İşin başında sen varsın. Sen talimat verdin. Sen yollattın. Bu iddianameden de hiç korkmuyorduk. Berbat bir şey ortaya çıktı. Gelecek iddianameden de zerre kadar şüphem yok ki iftiralarınızın hepsi milletin gönlünde mahkum olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki soruşturma dosyası ayrılarak, fezleke hazırlanması amacıyla yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.