Aktivisitler, Messi'nin malikanesini hedef aldı

İspanyol iklim aktivisti Futuro Vegetal, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin İbiza kentindeki 11 milyon euroya satın aldığı malikanenin beyaz duvarlarını siyah ve kırmızıya boyadı.

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin İbiza'daki malikanesinin duvarları, iklim aktivistleri tarafından siyah ve kırmızıya boyandı.

Futuro Vegetal adlı grubun üyeleri, Messi'nin İspanya’ya bağlı İbiza Adası’nda bulunan malikanesine izinsiz girerek, malikanenin duvarlarını kırmızı ve siyah boya püskürttü.

Aktivistler, ayrıca malikanenin bahçesinde üzerinde "Gezegene yardım et, zenginleri ye, polisi ortadan kaldır” yazılı pankart açarak poz verdi.

Futuro Vegetal tarafından yapılan açıklamada, "Messi'nin İbiza'daki yasa dışı malikanesini renklendirdik. Malikane, futbolcunun 11 milyon euro gibi fahiş bir meblağ karşılığında satın aldığı yasa dışı bir yapı.

Bunlar olurken, sadece Balear Adaları'nda 2 ila 4 kişi sıcak hava dalgasının doğrudan bir sonucu olarak hayatını kaybetti. Nüfusun en zengin yüzde 1'lik kesimi, en yoksul üçte ikilik kesimle aynı miktarda karbon emisyonundan sorumludur. Bu ancak kamu yetkililerinin yaşamı tehdit eden bir ekonomik-sosyal sistemi desteklemesi sayesinde mümkün olmaktadır. Aşırı sağ krizden göçmenleri sorumlu tutarken ve onlara karşı aşırı şiddet sergilerken, daha iyi bir dünya için mücadele eden bizler sorunun sosyal eşitsizlik olduğu konusunda netiz. Sorunları kökünden ele alalım. İklim kriziyle yüzleşmek için radikal bir sistem değişikliğine ihtiyacımız var” ifadeleri kullanıldı.

Aktivistler, zenginlerin çevreye verdikleri zararlar ve bu durumun toplumsal eşitsizliklere neden olduğu konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirttiler.

Futuro Vegetal daha önce de benzer eylemler düzenledi. 2023 yılında Ibiza'daki Pacha isimli diskoteğe ve Blue Marlin isimli plaj klubü gibi lüks mekanları hedef aldılar. Ayrıca özel bir jet ve Lamborghini marka lüks bir araç da hedefler arasındaydı.