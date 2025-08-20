Aktivist Hocaoğulları için tahliye çağrısı

Haber Merkezi

19 Mart operasyonları sonrasında başlayan eylemlerde, protestocuların işkenceyle gözaltına alındığını duyurduğu için tutuklanan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi genç delegesi Enes Hocaoğulları’nın serbest bırakılması için Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) 31 milletvekili çağrı yaptı.

Renew Europe grubundan Lucia Yar’ın öncülüğünde hazırlanan mektupta “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla tutuklanan LGBTİ+ aktivisti Hocaoğulları’nın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talep edildi.