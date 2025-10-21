Aktivistler, İsrail hakkında suç duyurusunda bulunmuştu: Roma Cumhuriyet Savcılığı'ndan Sumud soruşturması

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının, İsrail'in 1 Ekim'de uluslararası sularda saldırıp yasadışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndan İtalyan aktivistlerin şikâyetleri üzerine soruşturma başlattığı aktarıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyan aktivistlerin hukuk birimi, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının, 36 İtalyan aktivistin maruz kaldığı insansız hava aracı (İHA) saldırıları, yasadışı gözaltılar, kötü muameleler ve istismarlar hakkındaki şikâyetleri üzerine soruşturma başlattığı bilgisini paylaştı.

İŞKENCE SUÇLAMASI

Ülkeye en son dönen aktivistlerden Tony La Piccirella, dün yaptığı şahsi suç duyurusunda, İsrail’in yasadışı alıkoyma ve gözaltıları sırasında işkenceye maruz kaldığını söylemişti. La Piccirella, Sumud Filosu’ndaki teknelerin alıkonulmasını da insan hakları ihlali şeklinde değerlendirmişti.

İsrail'e karşı yapılan suç duyurularının arasında "öldürmeye teşebbüs, gemi kazasına neden olma, deniz güvenliğine karşı eylemler ve korsanlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kötü muamele ve işkence" gibi suçlamaların olduğu belirtildi.

Basındaki yer alan haberlerde, soruşturma açılmasının, "Küresel Sumud Filosu'nun insani ve barışçıl misyonuna yönelik İsrail'in saldırı ve ihlallerinin sorumluluğunun belirlenmesine yönelik ilk adım" manasını taşıdığı belirtildi.