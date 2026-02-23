Aktivistler Prens Andrew'nun gözaltı fotoğrafını Louvre'a astı

İngiltere Kralı Charles’ın kardeşi eski prens Andrew Mountbatten-Windsor’un gözaltı sonrası çekilen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran fotoğrafı, aktivistler tarafından Paris’teki Louvre Müzesi'nde duvara asıldı.

İngiliz siyasi kampanya grubu Everyone Hates Elon üyeleri, Andrew’un Norfolk’taki polis merkezinden çıkarken çekilen fotoğrafını çerçeveleyerek pazar günü müze duvarına yerleştirdi.

Fotoğraf, Mountbatten-Windsor'u, 19 Şubat'ta kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle tutuklanmasının ardından, birkaç saat sonra Norfolk'taki bir polis merkezinden çıktıktan sonra, bir Range Rover'ın arka koltuğunda çökmüş halde gösteriyor.

Fotoğraf 15 dakika sonra Louvre çalışanları tarafından kaldırıldı.

22 Şubat Pazar günü Louvre Müzesi’ne asılan görselin altına "He's Sweating Now" (Artık Terliyor) ibaresi eklendi.

Bu ifade Mountbatten-Windsor’ın daha önce verdiği bir röportaja dayanıyor.

Geçtiğimiz yıl yaşamına son veren Virginia Giuffre, henüz reşit değilken Mountbatten-Windsor’ın kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Bu suçlamanın sorulması üzerine Mountbatten-Windsor, Giuffre’nin “kendisini gece kulübünde terlerken gördüğü” şeklindeki ifadelerinin doğru olmadığını çünkü kendisinin “terleyemediği”ni söylemişti.

“LOUVRE'A ASIN, DİYORLAR. BİZ DE ASTIK”

Mountbatten-Windsor, 11 saat boyunca polis nezaretinde kaldı.

Bu, 1647'de Kral I. Charles'ın tutuklanmasından bu yana Britanya kraliyet ailesinin üst düzey bir üyesinin ilk kez tutuklanması olarak tarihe geçti.

Everyone Hates Elon, üyelerinin fotoğrafı duvara astığı anları gösteren bir videoyu Instagram'da "Louvre'a asın, diyorlar. Biz de astık" notuyla paylaştı.

Grup Reuters'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu ikonik tutuklanma fotoğrafını Louvre'a asarak eski Prens Andrew'a dünyanın onu nasıl hatırlayacağını göstermek istedik. Umarız bu sadece başlangıçtır. Epstein'den sağ kurtulan herkes için adalet."