Aktörlerin bütün dikkati Suriye’de

Politika Servisi

İçerideki çözüm süreci aktörlerinin yüzünü döndüğü Suriye’de hem sahada hem de masada yoğun trafik yaşanıyor. Bölge son 48 saatte birbiriyle ilintili pek çok gelişmeye sahne olurken ABD, Şam, SDG arasında müzakere süreci hızlandı. ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu’ya ayak bastığı saatlerde Suriye’nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren SDG, Suriye ordusuna entegre olma konusunda ön anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında militanların ve silahların orduya katılması planlanıyor. Örgüt Deyrizor’daki petrol sahalarını da Şam yönetimine devretmeyi kabul etti.

SDG'ye bağlı olan militan ve silahların Suriye ordusuna katılması uzun süredir bir tartışma konusu ve 10 Ekim anlaşmasının en önemli şartıydı. Suriye hükümeti ve örgüt, bu konuda bir adım attı. SDG ayrıca Deyrizor'daki petrol yataklarının da Suriye hükümetine devredileceğini açıklamıştı. Ancak örgütün lideri Mazlum Abdi, “Rakka ve Deyrizor'dan çekilmemiz tartışmaya açık değildir. Rakka, Deyrizor ve Hasaki dosyaları Suriye'nin gelecekteki yönetim sistemiyle bağlantılıdır" diye ekledi.

Üst düzey Türk ve Suriyeli yetkililer 12 Ekim'de Ankara'da bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliği yaptığı görüşmeye Türkiye tarafından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye tarafından ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame katıldı.

DÜZENLİ GÖRÜŞME SAĞLANSIN TALEBİ

Öte yandan bölgedeki gelişmelerin izdüşümlerinin en yakından hissedildiği iç siyaset de hareketlendi. Öcalan ile komisyondan bir heyetin görüşmesi tartışmaları devam ederken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, DEM Parti'nin ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan ile görüşme çıkışlarına destek vererek, "Kimse bu konuda gönüllü olmazsa, gerekirse İmralı’ya ben gider, Öcalan’la görüşürüm" dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında çözüm süreci üzerine açıklamalarda bulundu. Temelli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına değinerek, “Komisyon bir müzakere yürütüyor kendi içinde fakat müzakerenin bir de dış ayağı var. Dışarıda bu müzakereyi Sayın Abdullah Öcalan’la yürüteceksiniz. Bunun bir an önce programlanması, gidecek heyetin belirlenmesi lazım” ifadelerini kullandı. Temelli, sürecin bir defalık görüşmeden ibaret olmaması gerektiğini vurguladı: “Bizim temennimiz aslında güçlü bir komisyon heyetinin, herkesin temsiliyetinin sağlandığı bir heyetin oluşması. Komisyon heyeti bir kereye mahsus değil, düzenli bir trafik ve görüşme mümkün olabilir. Bu konuda herkesin çabasını bekliyoruz.” Temelli, komisyonun PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesine ilişkin herhangi bir takvim olmadığını belirtti.

SÖZCÜ TV VE TELE1 İDDİASI

Diğer yandan PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın, Pervin Buldan üzerinden ilettiği medya mesajı sansür talebi olarak yorumlanırken bu talebin muhatabı olan kanalları Yıldıray Oğur yazdı. Oğur, "Ankara’daki kaynaklardan öğrendiğime göre; Öcalan bir süredir Sözcü TV ve TELE 1 TV’yi de izlemeye başlamış. Diğer bazı iktidar ve muhalif kanallarını zaten izliyordu. Ama son izlediği kanallarda herhalde ilk kez çözüm sürecine karşı hararetli itirazları izlemiş ve bunun şaşkınlığını yaşamış” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ise geçtiğimiz pazar günü yazısında Türkiye'nin yükseliş çağını hazırlayacak bu dönemin “geçiş” ve “demokrasiyi geliştirme” süreçleri olarak iki ana aşaması olduğunu dile getirdi. Uçum “Bu iki ana aşama asla iç içe geçmemelidir. Diğer deyişle "Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreci" ile "Demokrasiyi Geliştirme Süreci" ayrı ayrı ele alınmak zorundadır” dedi.

Ayrıca TBMM’de DEM Parti grubunda “Biji serok Apo” sloganı atılması tartışmalara neden oldu. Olay tepkilerin ardından yargıya taşındı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, DEM Parti Grubu hakkında suç duyurusunda bulundu.

∗∗∗

BU HAFTA KADINLAR İLE GENÇLER DİNLENECEK

Meclis’te kurulan çözüm süreci komisyon, bu hafta gençlik ve kadın örgütlerini dinleyecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Komisyonun bu haftaki toplantısında kadın ve gençlik örgütleri dinlenecek. Toplantının birinci oturumunda; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcileri; ikinci oturumunda ise Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği (29 EKD), Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri dinlenecek. Kadın örgütleri arasında Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA) de yer alacak.